رفض فلسطيني قاطع

وفي حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش: "نرفض رفضًا قاطعًا حتى مجرد الاستماع إلى مثل هذه الأفكار العقيمة المجنونة التي تمثل وصفة للإرهاب والعدوان وانعدام الاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا أن هذه التصريحات تشكل "جريمة حرب كاملة الأركان" وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وأضاف الهباش أن هذه الأفكار تشكل خطرًا جسيمًا ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على الدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن، والتي تستهدفها هذه المخططات بشكل مباشر.

وقال: "نحن نرى في هذه الأفكار وصفة للفوضى والدمار، وقد سبق أن قُبرت محاولات مماثلة، كما حدث مع ما يسمى بصفقة القرن".

موقف عربي حاسم

وأشار الهباش إلى أن الدول العربية رفضت بشكل قاطع أي حديث عن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتًا إلى موقف مصر الحازم الذي تجلى في رفضها منذ طرح هذه الأفكار من قبل نتنياهو عام 2023.

كما أكد على أن "الموقف العربي، بما في ذلك اجتماع السداسي العربي في القاهرة، كان واضحًا في رفض مثل هذه الأفكار التخريبية".

استحالة تنفيذ الخطة

وحول إمكانية تنفيذ ترامب لمثل هذه المخططات، أكد الهباش أن الفكرة غير قابلة للتطبيق إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين لن يخرجوا من وطنهم مهما كلف الأمر.

وقال: "إذا كان ترامب يريد إخراج الفلسطينيين من غزة، فالأجدر أن يعيدهم إلى مدنهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها عام 1948، مثل عسقلان التي تنحدر منها عائلتي. أما إخراجنا من فلسطين فهذا من سابع المستحيلات".

القانون الدولي في مواجهة المخطط

وشدد الهباش على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير مصيرهم.

وأضاف: "إذا كان العالم يريد الاستقرار والسلام الحقيقي، فعليه أن يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وليس على تهجير الفلسطينيين".

واختتم الهباش حديثه بالتأكيد على أن أي محاولة لفرض حل بالقوة ستكون وصفة لاستمرار الحروب والتوترات في المنطقة، مشددًا على أن الفلسطينيين سيظلون متشبثين بأرضهم مهما كانت التحديات.