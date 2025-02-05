وأضاف سموتريتش في كلمة مصورة عبر حسابه على تلغرام "الخطة التي قدمها الرئيس (دونالد) ترامب أمس (الثلاثاء) هي الرد الحقيقي على السابع من أكتوبر".

ومن جانب آخر، سبق أن رأى سموتريتش، أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر "فكرة رائعة".

وقال سموتريتش في بيان إن "فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة. بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى".

والثلاثاء، أعلن ترامب أنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانا "مذهلا" من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا.