وقال فيدان في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية إن "تصريحات ترامب بشأن غزة غير مقبولة"، مؤكدا أن "طرد (الفلسطينيين) من غزة مسألة غير مقبولة لا من جانبنا ولا من جانب بلدان المنطقة. ولا حاجة حتى لمناقشتها".

والثلاثاء، أعلن ترامب أنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانا "مذهلا" من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا.

وصرح "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا، سوف نمتلكه".

ولم يقدم الرئيس الأميركي أي تفاصيل ملموسة حول طريقة تطبيق خطته هذه.