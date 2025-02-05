وقال ترامب أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيصدر إعلانا بشأن هذه القضية.

وتركز حديث ترامب على عدة محاور فيما يخص قطاع غزة، هي:

1. التهجير

أبدى ترامب إصراره على رحيل سكان غزة عن القطاع، مشيرا إلى ضرورة أن تستقبلهم مصر والأردن، علما أن البلدين عبرا عن رفضهما للخطة.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن "زعيمي مصر والأردن سيقدمان الأرض اللازمة لخطتي الخاصة بالفلسطينيين".

وأوضح: "تحدثت إلى زعماء آخرين في الشرق الأوسط وتروق لهم فكرة نقل الفلسطينيين من غزة".

وأكد ترامب أنه "يجب أن نبني بدلا من ذلك مناطق مختلفة لسكان غزة".

2. التهديد

لم يكن إصرار ترامب على تهجير سكان غزة سلميا بشكل كامل، فقد هدد باللجوء إلى العنف في حال لم تنفذ خطته.

وقال الرئيس الأميركي صراحة: "إذا لم يحدث ذلك فسيجعلنا ذلك أكثر عنفا"، لكنه لم يوضح تفاصيل أخرى عن مقصده.

كما أن ترامب لم يستبعد "نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة".

3. التملك

أكد أنه ترامب يتطلع إلى "ملكية أميركية طويلة الأمد" لقطاع غزة.

وقال ترامب: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكها".

وأضاف: "سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

4. التطوير

قال ترامب إنه يريد إعادة تطوير قطاع غزة، بعد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى خارجه.

وذكر ترامب: "سنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية"، مشيرا إلى أنه "سيعمل على توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة".

لكنه قال إن غزة ينبغي ألا تمر بعملية إعادة الإعمار والسكن "من قبل نفس الأشخاص"، في إشارة إلى سكان القطاع.

واعتبر ترامب أن غزة يمكن أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".

كما أضاف أنه "يتصور أن يعيش أناس من جميع أنحاء العالم في غزة" بعد خطته.