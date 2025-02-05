وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، اعتبر ترامب أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وتابع: "أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية" بذلك.

وأضاف أنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن نازحين فلسطينيين من غزة، وهو التصريح الذي كرره مرارا.

وكان ترامب أثار استياء دوليا عارما، حين اقترح "تنظيف" قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن "أكثر أمانا" مثل مصر أو الأردن، اللذين سارعا إلى رفض اقتراح الرئيس الأميركي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اعتبر مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه "من السخيف" الاعتقاد أن قطاع غزة يمكن أن يعود صالحا للسكن بالنسبة للفلسطينيين في غضون 5 سنوات، بعد الحرب المدمرة التي شنتها عليه إسرائيل.

وقال ويتكوف للصحفيين أمام البيت الأبيض قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء ترامب، إنه "ليس عادلا أن نقول للفلسطينيين إنهم قد يعودون في غضون 5 سنوات. هذا أمر سخيف".

وردا على سؤال بشأن اقتراح ترامب "تنظيف" القطاع عبر نقل الفلسطينيين منه، قال: "عندما يتحدث الرئيس عن تنظيفه فهو يتحدث عن جعله صالحا للسكن".

وأضاف ويتكوف: "هناك 30 ألفا من الذخائر غير المنفجرة. هناك مبان معرضة للسقوط في أي لحظة. ليست هناك أي خدمة عامة، لا مياه ولا كهرباء ولا غاز ولا شيء. الله وحده يعلم ما نوع المرض الذي يمكن أن يتفشى. لهذا السبب، حين يتحدث الرئيس عن تنظيف المكان فهو يتحدث عن جعله صالحا للسكن".

وشكك المبعوث الأميركي في إمكان تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير، أي إعادة إعمار غزة.

وقال ويتكوف إن "المرحلة الثالثة، إعادة الإعمار، لا يمكن أن تحصل كما نص الاتفاق، أي بحسب برنامج مدته 5 أعوام. هذا مستحيل عملانيا".