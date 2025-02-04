وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال أردوغان:

تحدثت مع الشرع بشأن ضرورة تحقيق السلام في سوريا وخاصة الخطوات ضد التنظيمات الإرهاربية على الأرض السورية.

موقفنا ثابت من احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

سنعمل على تطوير التعاون مع سوريا ورفع العلاقات إلى مستوى استراتيجي.

سنستمر بالوقوف إلى جانب السوريين.

خلال الفترة المقبلة سنكثف زياراتنا مع الجانب السوري.

سنعمل على رفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى استراتيجي.

زيارة الشرع هي بداية للتعاون وتطوير العلاقات بين البلدين.

سنؤسس منطقة خالية من الإرهاب بالتعاون مع السلطات في دمشق.

أكدت للرئيس السوري استعدادنا لتقديم الدعم اللازم في مواجهة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها.

شددنا على ضرورة وجود إدارة سورية تعكس إرادة الشعب.

ناقشت مع الرئيس السوري الخطوات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.

العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد ونبذل جهودا من أجل رفعها.

الشعب السوري لديه الآن الإرادة اللازمة لتقرير مستقبله.