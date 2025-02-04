أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الثلاثاء، ضرورة رفع العلاقات بين البلدين إلى "مستوى استراتيجي".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال أردوغان:
- تحدثت مع الشرع بشأن ضرورة تحقيق السلام في سوريا وخاصة الخطوات ضد التنظيمات الإرهاربية على الأرض السورية.
- موقفنا ثابت من احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها.
- سنعمل على تطوير التعاون مع سوريا ورفع العلاقات إلى مستوى استراتيجي.
- سنستمر بالوقوف إلى جانب السوريين.
- خلال الفترة المقبلة سنكثف زياراتنا مع الجانب السوري.
- سنعمل على رفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى استراتيجي.
- زيارة الشرع هي بداية للتعاون وتطوير العلاقات بين البلدين.
- سنؤسس منطقة خالية من الإرهاب بالتعاون مع السلطات في دمشق.
- أكدت للرئيس السوري استعدادنا لتقديم الدعم اللازم في مواجهة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها.
- شددنا على ضرورة وجود إدارة سورية تعكس إرادة الشعب.
- ناقشت مع الرئيس السوري الخطوات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
- العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد ونبذل جهودا من أجل رفعها.
- الشعب السوري لديه الآن الإرادة اللازمة لتقرير مستقبله.
- أعتقد أن العودة الطوعية إلى سوريا ستتسارع مع استقرارها.
من جهته، ذكر الشرع، الذي يقوم بزيارة إلى أنقرة:
- الشعب السوري لن ينسى وقفة تركيا معه.
- العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا.
- نثمن للرئيس أردوغان سعيه وحرصه على إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا.
- نؤكد على تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة استراتيجية عميقة في كل المجالات.
- أكدنا استعدادنا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة إعادة الإعمار.
- تم بحث التهديدات التي تحول دون وحدة سوريا وخاصة في شمال شرق البلاد.
- وجهنا دعوة إلى أردوغان لزيارة سوريا.