وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه "جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق وقوةً العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك في المجالين الاقتصادي والاستثماري".

وأشاد ملك البحرين خلال الاتصال بجهود الوساطة التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار والتي قامت فيها جمهورية مصر العربية بدور جوهري، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى حتمية بدء مسار سياسي يفضي إلى اتفاق سلام دائم يحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض رئيس جمهورية مصر العربية الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع، مؤكدًا أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان، حيث أكدا ضرورة العمل نحو تحقيق الاستقرار في هذه الدول وتجنب الصراعات.