ما الذي سيحاول نتنياهو تحقيقه من خلال هذه اللقاءات، وكيف ستؤثر مواقف ترامب على الأزمات الإقليمية؟ هذا التقرير يستعرض آراء خبراء في العلاقات الدولية حول هذا الموضوع، ويقدم تحليلا لمستقبل السلام في المنطقة.

السلام من خلال القوة.. رؤية ترامب ونتنياهو

يُعتبر "السلام من خلال القوة" شعاراً تبنّاه ترامب في سياسته الخارجية. في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحروب في غزة، فإن هذا الشعار أصبح يشير إلى استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية.

بحسب الخبير في العلاقات الدولية مهند العزاوي، فإن نتنياهو يركز على معالجة التهديدات من المحور الإيراني وتكتيكياً على الهدنة في غزة، مع احتمالية توجيه ضربات استباقية ضد حزب الله.

ويشير العزاوي أيضاً خلال حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" إلى أن ترامب قد يواجه ضغطاً لتحديد موقفه من الهجمات الإسرائيلية المحتملة على إيران، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب إيران من العتبة النووية.

ويتطرق الباحث في مركز الإمارات للسياسات، محمد الزغول خلال مداخلته، إلى تحديات نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب في غزة، مشيراً إلى ضغوط حماس في الميدان العسكري والآثار الداخلية على حكومة نتنياهو. بينما يرى الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، مائير كوهين، أن إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة نزع سلاح حماس في غزة لضمان الأمان الإقليمي.

السلام بالقوة.. وجهات نظر متنوعة

يختلف بعض الخبراء حول جدوى "السلام من خلال القوة". المستشار السابق في الخارجية السعودية، سالم اليامي، يرى أن القوة ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن السلام الحقيقي يأتي عبر التفاهم والاعتراف المتبادل بالفوائد التي يعود بها السلام على الأطراف المعنية.

ويشدد اليامي على أن القوة الإسرائيلية في غزة لم تحقق الأمان لإسرائيل، بل زادت من الخوف والعداء.

العقبة الكبرى.. السلام الإسرائيلي الفلسطيني

النقاش حول السلام في الشرق الأوسط يعود دوماً إلى القضية الفلسطينية. يرى اليامي أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي طالما أن هناك احتلالاً واستيطاناً إسرائيلياً على الأراضي الفلسطينية. يعتقد أن السلام لا يتحقق من خلال القوة، بل من خلال التفاهم وتقاسم الأرض بين الطرفين.

أما الزغول فيؤكد على أن إسرائيل ترفض فكرة حل الدولتين، رغم أن هذا الحل يبقى ضرورة لإنهاء النزاع.