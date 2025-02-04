وذكرت وكالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، أن القرار يأتي بعد أن التقى نتنياهو مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في العاصمة واشنطن.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو عند عودته من الولايات المتحدة، اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يوجه استمرار المفاوضات.

جدير بالذكر أن نتنياهو يتواجد حاليا في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق الثلاثاء.

ونصت بنود الاتفاق الأصلي على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما ومبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين. كما نصت على أنه من المقرر أن تبدأ الثلاثاء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق لتمهيد الطريق لإنهاء محتمل للحرب.