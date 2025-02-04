ووفق المسؤول فإن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب سيشمل أيضا حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكان ترامب قد أمر في السابق بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، قلقه إزاء العواقب البعيدة المدى للتشريع الإسرائيلي الخاص بـ"أونروا" على عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة.

وجاء ذلك في بيان كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نشر على الموقع الإلكتروني للتكتل.

وقال البيان "يدين الاتحاد الأوروبي أي محاولة لإلغاء اتفاق عام 1967 بين إسرائيل والأونروا أو محاولة عرقلة قدرة الأونروا على تنفيذ ولايتها".

وأضاف البيان "يشدد الاتحاد الأوروبي على دور الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، التي تقدم الدعم الحاسم للسكان المدنيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن".

وتابع "تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين أصبح أكثر أهمية الآن عندما تكون هناك حاجة للتنفيذ السريع لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن".

واستطرد البيان "الاتحاد الأوروبي يعد مؤيدا قويا للأمم المتحدة وللنظام الدولي المتعدد الأطراف والقائم على القواعد والذي تعد الأونروا جزءا منه. والاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعمه للوكالة لتمكينها من الوفاء بولايتها".

وأوضح البيان "يتوقع الاتحاد الأوروبي التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة في أعقاب الاتهامات الموجهة ضد بعض موظفي الأونروا، ويدين استخدام حماس المزعوم لمرافق الأمم المتحدة التابعة للأونروا كما كشف ذلك الرهائن الإسرائيليون".

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول "نحن نتطلع إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة من جانب الأمم المتحدة لضمان الحياد والمساءلة وتعزيز الرقابة والإشراف لمنع المزيد من الحالات".

وبدأ في 30 يناير الماضي، سريان قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي بشأن وقف عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية وحظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع الوكالة.