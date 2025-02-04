وقالت وكالة الأنباء السورية إن "إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ألقت القبض على المجرم موسى أحمد خليفة الملقب بالخفاش".

وأضافت أن "الخفاش مشهور بارتكابه للعديد من الجرائم البشعة بحق الشعب السوري، كما تم ضبط عدد من الأسلحة لديه".

ونشرت الوكالة صورا للأسلحة التي تم ضبطها مع "الخفاش".

وتتواصل العمليات الأمنية في مناطق بسوريا، حيث كان مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور قد صرّح في وقت سابق من يوم الإثنين لوكالة الأنباء السورية بأن وحدات الأمن العام "نفّذت حملة أمنية في مدينة دير الزور استهدفت فلول النظام البائد، بالإضافة إلى بعض الخارجين عن القانون وتجار المخدرات".

وأضاف مدير إدارة الأمن العام في دير الزور: "أسفرت الحملة عن توقيف عدد من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية كانت بحوزتهم، حيث سيتم تحويلهم إلى قسم التحقيق، ومن ثم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكد على أن العمليات الأمنية في دير الزور "ستستمر لملاحقة المجرمين المتورطين في تعذيب أهلنا، ونؤكد لأبناء المحافظة أننا سنضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمنهم واستقرارهم".