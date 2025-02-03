جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين، الإثنين، في قصر الصافرية، بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الذي يقوم بزيارة للمملكة، حيث نقل إليه تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأطيب تمنياته لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار، فيما أبلغه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بنقل تحياته وتمنياته الخالصة للرئيس المصري بموفور الصحة والسعادة، ولمصر وشعبها العزيز مزيدا من التطور والنماء.

ورحب العاهل البحريني، بوزير الخارجية والهجرة المصري، منوها بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الراهنة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث.

وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يوليه من اهتمام بتوطيد العلاقات البحرينية المصرية، وبالدور التاريخي الريادي الذي تضطلع به مصر في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك والحفاظ على مصالح ومكتسبات الأمة العربية ودعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والهجرة المصري عن بالغ شكره وتقديره لملك البحرين على حسن الاستقبال والضيافة، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة وتطوير أسس التعاون الأخوي المشترك بين البلدين.