وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن شمال القطاع "تعرض لجريمة تطهير عرقي لأكثر من شهرين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 47 ألفا و498 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 111 ألفا و592، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وأدى الهجوم غير المسبوق لحركة حماس في إسرائيل إلى اندلاع حرب مدمرة في غزة، وأشعل جبهات مع فصائل متحالفة مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشهد هجمات مباشرة بين إيران وإسرائيل.