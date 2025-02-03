وأشار ألطون في منشور عبر صفحته على "إكس"، إلى أن المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي التركي ستتطرق إلى آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام على الأراضي السورية.

وأضاف ألطون أن المحادثات ستركز أيضاً على الدعم الذي يمكن أن تقدمه أنقرة للإدارة الانتقالية والشعب السوري، معرباً عن قناعته بأن "زيارة السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له ستعزز العلاقات التركية-السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد حصول سوريا على حريتها".

واختتم الشرع، الإثنين، زيارته إلى السعودية أولى محطاته الخارجية، حيث التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي أعقاب اللقاء، نشرت حسابات الرئاسة السورية بيانا صادرا عن الرئيس الشرع، قال فيه: "أتقدم بالشكر الجزيل لأخي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال والاستضافة".

وأضاف: "أجرينا اليوم اجتماعا مطولا، لمسنا من خلاله رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصا على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".

وتأتي هذه الزيارات في إطار تحركات الإدارة السورية الجديدة لفتح قنوات اتصال مع القوى الإقليمية والدولية.