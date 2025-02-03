وأكدت مصادر الدفاع المدني السوري، أن الانفجار أسفر عن عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت أخبار مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الضحايا أغلبهم من النساء.

وقال الدفاع المدني السوري إن الحصيلة الأولى أشارت لسقوط 15 قتيلا و15 جريحا في الانفجار.

وأشار المرصد السوري إلى أن التفجير هو السادس من نوعه في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا مؤخرا.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 1 فبراير مقتل 9 أشخاص بينهم عناصر من فصائل "الجيش الوطني" وأصيب 15 آخرين بجروح بيهم مدنيين وأطفال، إثر انفجار آلية ملغمة بالقرب من موقع عسكري تابع للفصائل في شارع الرابطة بمدينة منبج شرقي حلب، وسط معلومات عن ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات بليغة بين الجرحى.