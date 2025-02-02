وأوضح في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية أن "المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن ليست مضمونة". وتابع "لن نستكمل اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية بأي ثمن".

وأضاف زوهار: "إذا تمسكت حماس بموقفها القائل بأنها مستمرة في السيطرة وإدارة قطاع غزة، فإننا سنعود إلى الحرب لهزيمة حماس، مهما طال الزمن، وفي الوقت نفسه سنواصل الجهود لإنهائه". "إرجاع جميع المختطفين إلى منازلهم."

واعتبر أن "الاختراق الوحيد الذي يمكن أن نتركه في أيدي حماس هو المنفى".