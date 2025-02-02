قال وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم الأحد، إنه لن يتم استكمال اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات بـ"أي ثمن".
وأوضح في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية أن "المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن ليست مضمونة". وتابع "لن نستكمل اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية بأي ثمن".
وأضاف زوهار: "إذا تمسكت حماس بموقفها القائل بأنها مستمرة في السيطرة وإدارة قطاع غزة، فإننا سنعود إلى الحرب لهزيمة حماس، مهما طال الزمن، وفي الوقت نفسه سنواصل الجهود لإنهائه". "إرجاع جميع المختطفين إلى منازلهم."
واعتبر أن "الاختراق الوحيد الذي يمكن أن نتركه في أيدي حماس هو المنفى".
وفي وقت سابق من الأحد، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب تستعد لاستئناف الحرب على قطاع غزة حال فشلت المفاوضات حول المرحلة التالية من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي مطلع قوله إن إسرائيل تستعد لسيناريو استئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات، مع تغيير استراتيجية الهجوم لتصبح أكثر شراسة مقارنة بأساليب الهجمات المحدودة السابقة.
وكانت مصادر صحفية قد كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى مناقشاته مع فريق التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وقال باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي على منصة "إكس"، إن نتنياهو "قرر عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر في هذه المرحلة".
وكان فريق التفاوض يعتزم تقديم خطة لنتنياهو لبدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من صفقة غزة، حول عدة قضايا غير سياسية يمكن أن تخلق زخما في المحادثات غير المباشرة مع حماس.