ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد قال الشرع في بيان إن المناقشات مع ولي العهد السعودي تناولت الشراكة الهادفة "لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحسين الواقع الاقتصادي السوري".

وأضاف الشرع: "أجرينا اليوم اجتماعا مطولا لمسنا وسمعنا من خلاله، رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصا على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".

كما أوضح أن الاجتماع تناول "نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كافة الصعد، لا سيما الإنسانية والاقتصادية".

وتابع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية: "ناقشنا خططا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة، والتعليم والصحة، لنصل معا إلى شراكة حقيقية، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقعِ الاقتصادي للشعب السوري".

كما أشار إلى "استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي تعزيزا لدورِ سوريا إزاء المواقف والقضايا العربية والعالمية، خصوصا بعد النقاشات التي أُجريت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهرِ الفائت".