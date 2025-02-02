وقال الجيش في بيان "دمر الجيش الإسرائيلي قبل قليل عدة مبان في جنين كانت تستعمل كبنى تحتية إرهابية".

وأظهر مقطع فيدو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير إسرائيل لعشرات المباني في وقت متزامن بجنين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة جنين ومخيمها مخلفا عشرات القتلى والإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات، وللبنية التحتية.