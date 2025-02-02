أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه فجر "عدة مبان" في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بتصاعد دخان أسود كثيف فوق المدينة.
وقال الجيش في بيان "دمر الجيش الإسرائيلي قبل قليل عدة مبان في جنين كانت تستعمل كبنى تحتية إرهابية".
وأظهر مقطع فيدو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير إسرائيل لعشرات المباني في وقت متزامن بجنين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة جنين ومخيمها مخلفا عشرات القتلى والإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات، وللبنية التحتية.
وارتفع عدد القتلى الذين سقطوا برصاص وقصف القوات الإسرائيلية، في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منذ 12 يوما، إلى 24 قتيلا.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن طائراته نفذت 3 غارات في مناطق جنين وقباطية في الضفة الغربية "لإحباط هجمات مسلحة".