وأوضح فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة: "قال رئيسنا إننا مستعدون لاستضافة بعض الفلسطينيين المفرج عنهم مع دول أخرى من أجل دعم الاتفاق".

وتابع الوزير: "ستقوم تركيا مع دول أخرى بدورها في هذا الصدد حتى يبقى اتفاق وقف إطلاق النار ساريا".

من جانبه قال رئيس الوزراء القطري الذي يشغل أيضا حقيبة الخارجية، إن الجانبين ناقشا خلال اجتماع مغلق "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا".

وأكد آل ثاني على "ضرورة استمرار طرفي النزاع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

ومن المقرر خلال المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة والتي تستمر 6 أسابيع، الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية، 8 منهم لقوا حتفهم، فيما ستطلق إسرائيل سراح نحو 1900 معتقل فلسطيني.

ومقابل إفراج حماس السبت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين، أفرجت إسرائيل عن 182 فلسطينيا ومصريا واحدا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، تم نقل 150 منهم على متن حافلات إلى قطاع غزة، وأطلق سراح 25 آخرين في الضفة الغربية المحتلة، وتم ترحيل 8 منهم، بمن فيهم المصري، إلى مصر.

يأتي ذلك غداة تأكيد إسرائيل مساء السبت، أن المفاوضات لبحث شروط المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة الذي يهدف إلى الإفراج عن الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب بشكل نهائي، ستستأنف في واشنطن الاثنين.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الدوحة بدأت في مناقشات مع الأطراف من أجل تحديد جدول الأعمال.

وفي ما يتعلق بسوريا، قال المسؤول القطري إنه جرى الاتفاق على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا.