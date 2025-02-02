وتستمر العملية العسكرية منذ أسبوعين في مخيم جنين وسط حصار عسكري مشدد وتفجير مستمر لعدد من المنازل بزعم وجود مسلحين ومخازن ذخيرة فيها.

وتتواصل عملية الجيش بالنسق نفسه في مخيمي طولكرم ونور شمس.

في الأثناء، يواصل طيران الاستطلاع التحليق بكثافة في سماء هذه المخيمات، بينما تكثف الطائرات المسيرة الانقضاضية من غاراتها وتوقع المزيد من القتلى حيث قتل جراء ذلك فلسطينيان في الحي الشرقي لمخيم جنين و3 في بلدة قباطية جنوبي جنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، توسيع عملياته شمال الضفة الغربية لتشمل محافظة طوباس، وزعم عثوره على أسلحة وذخائر.

كما أكد استمرار العملية وملاحقة من وصفهم بـ"الإرهابيين" في تلك المنطقة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "قوات الكتيبة القتالية التابعة للواء بيسلاح تبدأ عملياتها في قرية طمون ضمن لواء منشيه".

وقال "حتى الآن، عثرت القوات على وسائل قتالية، من بينها بندقية من طراز M-16 ومخازن ذخيرة".

إجبار المواطنين على مغادرة منازلهم

من جانبه، قال رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة إن "قوات الاحتلال تجبر عدة عائلات على الخروج من منازلها في الأطراف الجنوبية لبلدة طمون جنوب شرقي طوباس، وتستولي على مفاتيح منازلهم".

وأضاف أن "جنود الاحتلال أجبروا المواطنين على الخروج من منازلهم لمدة 10 أيام".

وأشار إلى أن المنطقة التي يستهدفها الاحتلال ويطرد سكانها من منازلهم هي منطقة مرتفعة، تقع على الأطراف الجنوبية للبلدة، كما أنها مطلة على البلدة ومنطقة الفارعة.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جنين ومخيمها، المستمرة منذ 12 يوما، خلفت حتى الآن 24 قتيلا فلسطينيا.