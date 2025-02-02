ووفقا للمصادر الطبية في غزة، فقد وصل مستشفيات غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، "27 شهيدا و8 إصابات".

وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء القتلى 24 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض، بينما توفي اثنان متأثرين بجروحهما.

وبهذا يرتفع عدد القتلى في القطاع، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 47,487 قتيلا، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,588.

وأوضحت المصادر أن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.