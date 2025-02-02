وقال مكتب نتانياهو في بيان إن "رئيس الوزراء تحدث هذا المساء مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. واتفق الاثنان على أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في واشنطن الاثنين المقبل".

ولفت البيان إلى ويتكوف سيتحدث لاحقا مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين.

ومفاوضات المرحلة الثانية تتعلق باستدامة وقف إطلاق النار وسحب الجيش الإسرائيلي من كل غزة، بمعنى إنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو، صباح الأحد، إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب".