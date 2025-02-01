وقالت رئاسة الوزراء في بيان "اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا المساء على تعيين الميجور جنرال (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان جيش الدفاع الإسرائيلي".

يذكر أن زامير يشغل حتى الآن منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، رجحت تقارير محلية أن يعلن نتنياهو وكاتس عن هوية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في غضون الـ24 ساعة القادمة، وذلك قبيل سفر الأول المرتقب صباح الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان هاليفي، قد أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل من منصبه في السادس من مارس المقبل تحملاً للمسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، حسب الإحصاءات الإسرائيلية.