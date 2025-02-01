وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

وتابع "الضربات أدت إلى تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها، وقتل العديد من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال".

وأردف: "لقد استهدف جيشنا مخطط هجوم داعش لسنوات، لكن بايدن (الرئيس السابق) ورفاقه لم يتحركوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة. لقد فعلت ذلك! الرسالة إلى داعش وجميع الآخرين الذين قد يهاجمون الأميركيين هي "سنعثر عليكم، وسنقتلكم!"

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