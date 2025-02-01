وقال المراسل نقلا عن مصادر سعودية إن"رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يزور السعودية غدا الأحد ويلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبدالغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.