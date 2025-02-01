ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الطبيب محمد حسين في مشفى منبح الوطني قوله إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرين بجروح منهم 3 في حالة حرجة تم تحويلهم إلى مستشفيات مدينة حلب، جراء انفجار السيارة المفخخة.

وقال مصدر في الأمن العام بمدينة منبج إن "سيارة مفخخة انفجرت قرب جامع الأقصى في محيط دوار السفينة وبدأت التحقيقات لمعرفة هوية السيارة".

وتعد هذه هي السيارة الرابعة التي تنفجر بعد سيطرة قوات الجيش الوطني السوري على المدينة بداية شهر يناير المنصرم إثر معارك مع قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم (قسد).

ويشهد ريف منبج الشرقي معارك يومية بين قوات الجيش الوطني المدعوم من تركيا في محيط سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج.