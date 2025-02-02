وبينما استُقبلت هذه الخطوة بترحيب فلسطيني ودولي، إلا أنها تظل جزءًا من معادلة أوسع تشمل مستقبل قطاع غزة، والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.

عملية الإفراج.. بين السلاسة والاعتبارات السياسية

وفقًا للباحث في العلاقات الدولية أشرف العكة، فإن "عملية الإفراج عن الأسرى تمت بسلاسة وسرعة ودون أي إشكاليات"، ما يعكس نجاح دور الوسطاء وآلية المتابعة الفعالة.

ورغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأسرى، فإن العكة يرى أن "الأجواء الآن هادئة وتبشر بالتغيير"، في إشارة إلى تزايد القناعة لدى الطرفين بضرورة التوجه نحو التهدئة.

لكن رغم هذه الإيجابية، فإن تعقيدات صفقة التبادل لم تغب عن المشهد، خاصة فيما يتعلق بأسماء الأسرى المحررين، حيث يوضح أشرف العكة خلال حديثه لسكاي نيوز عربية أن "التعقيدات تشمل أسماء قادة فلسطينيين ممن قضوا سنوات طويلة في السجون"، مما يضع تحديات أمام الجولات المقبلة من التبادل.

ردود الفعل الإسرائيلية.. احتجاجات وضغوط سياسية

على الجانب الإسرائيلي، لم يكن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون تداعيات، حيث شهدت إسرائيل احتجاجات غاضبة، كما يشير الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور خلال حديثه لبرنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية أن الغضب والاحتجاج الإسرائيلي الذي حدث يوم الخميس الماضي أثر بشكل كبير على عملية تسليم الأسرى، في إشارة إلى الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي حول كيفية التعامل مع ملف التبادل.

ويضيف غانور أن "الجميع استوعب الدروس المستفادة، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات حول المرحلة الثانية من العملية قادمة في الأسبوع المقبل"، ما يشير إلى إمكانية إجراء مزيد من التفاهمات حول عمليات الإفراج المقبلة.

لكنه يشدد على أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تواجه ضغوطا متزايدة من اليمين المتطرف الذي يرفض تقديم تنازلات، مما يعقد مسار التفاوض.

حماس والسلطة الفلسطينية.. حسابات سياسية جديدة

في السياق الفلسطيني، يشير العكة إلى أن "حماس اقتنعت بأنه لا يمكن استمرار إدارتها لقطاع غزة بالوضع الحالي"، وهو ما قد يفتح الباب أمام عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع ضمن صيغة توافق وطني.

هذه النقطة تكتسب أهمية في ظل الاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس، إلى جانب الأطراف الإقليمية، للوصول إلى إدارة مؤقتة لقطاع غزة تتناسب مع المستجدات السياسية والأمنية.

الموقف المصري والتحديات الإقليمية

تتابع مصر تطورات الملف عن كثب، حيث يؤكد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية بشير عبد الفتاح أن "المصريين يراقبون عن كثب تطورات المرحلة الأولى من المفاوضات، حيث يشعرون بالارتياح لتقدمها، لكن القلق يتزايد بشأن احتمال توقف المفاوضات بعد هذه المرحلة".

ويشير عبد الفتاح إلى أن القاهرة تدرك خطورة أي سيناريوهات تهجير قسري للفلسطينيين، وهو ما يفسر موقفها الرافض لضغوط إسرائيلية وأميركية تهدف إلى إعادة تشكيل الخارطة الديمغرافية في قطاع غزة.

مستقبل الاتفاق.. بين التهدئة والانفجار المحتمل

رغم المؤشرات الإيجابية حول استكمال عمليات الإفراج، إلا أن الهشاشة السياسية تبقى السمة الأبرز للمشهد الحالي. فالجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من غزة، لكن كما يقول العكة، فإن "العودة إلى الحرب غير ممكنة، حيث أن الجيش منهك بعد عدة جولات قتالية، ولم تحقق إسرائيل أهدافها الأمنية".

في المقابل، لا تزال حماس تحتفظ بأوراق تفاوضية مهمة، أبرزها ملف الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، ما يجعلها قادرة على فرض شروطها في أي جولة قادمة من المفاوضات.

بين التصعيد والسلام

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خطوة مهمة، لكنها ليست نهاية المطاف. فالمشهد السياسي لا يزال معقدًا، والمفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كان هذا الاتفاق يشكل بداية لمرحلة جديدة من التهدئة، أم مجرد هدنة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد. ومع استمرار التحديات الداخلية في إسرائيل والانقسامات داخل المشهد الفلسطيني، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة.