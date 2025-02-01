وأوضحت أن الوثيقة التي وصفتها بـ"رسالة إخلاء سبيل" ذكر فيها أنه "الأسرى لن يقاتلوا بعد الآن ضمن جيش إسرائيل".

وفي وقت سابق السبت، ظهر الرهائن الثلاث الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس وفي يدهم وثائق تحمل صورهم وتوقيع.

وأفرجت حماس عن 3 رهائن هم كيث سيغل في ميناء مدينة غزة شمالي القطاع، وياردين بيباس والفرنسي-الإسرائيلي غوفر كالديرون في خان يونس في جنوب القطاع.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي "في إطار صفقة ’طوفان الأحرار‘ أفرجت المقاومة عن عدد 3 أسرى للعدو الصهيوني أحدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال".

في المقابل، شرعت إسرائيل، في إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.