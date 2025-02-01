وفتح المعبر لأول مرة منذ شهر مايو 2024 للسماح للفلسطينيين بالعبور إلى مصر لتلقي العلاج.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة أن 50 مريضا غالبيتهم أطفال ومرافقيهم غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، للحصول على العلاج في مستشفيات مصرية.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب محمد زقوت إن "50 من الأطفال والمرضى غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم للعلاج في مستشفيات مصرية" بعدما أعيد فتح المعبر استثنائيا للحالات الإنسانية الطارئة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وانتهت صباح اليوم السبت، عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من عملية التبادل.

وأسفرت العملية عن إفراج حماس عن الأسير الإسرائيلي الثالث، كيث شمونسل سيغال، الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، وذلك في ساحة ميناء غزة.

وتسلم الجيش الإسرائيلي والشاباك الأسير سيغال من الصليب الأحمر، بحسب إعلان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي "في إطار صفقة ’طوفان الأحرار‘ أفرجت المقاومة عن عدد 3 أسرى للعدو الصهيوني أحدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال".

وجاء في التصريح الصحفي أنه "رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ويعاني من أمراض متعددة".

وأشار التصريح الصحفي إلى أن "الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون".

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل، في وقت لاحق اليوم، سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.