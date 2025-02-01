وتحركت الحافلة من سجن عوفر الملاصق لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع إعلان إسرائيل تسلمها 3 رهائن إسرائيليين من قطاع غزة في عملية التبادل الرابعة التي تجري في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل، سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، السبت، تسلم، الرهينة الإسرائيلي-الأميركي كيث سيغل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يأتي ذلك في إطار عملية التبادل الرابعة التي تجري في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأُفرج عن كيث سيغل في ميناء مدينة غزة شمالي القطاع، بعد ساعة من إطلاق سراح ياردين بيباس والفرنسي-الإسرائيلي غوفر كالديرون في خان يونس في جنوب القطاع.