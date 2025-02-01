وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجيش استخدم مسيرة لتوزيع منشورات تحذر من المسيرات الداعمة للإرهابيين أو حماس أو الإرهاب".

وتابعت أنه وبالتزامن مع إطلاق سراح 32 فلسيطينينا بالقرب من رام الله، استخدم الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار لتوزيع منشورات "تحذر من المسيرات الداعمة للإرهابيين أو حماس أو الإرهاب".

وجاء في المنشورات: " إن عبرتم عن أي دعم أو انتماء لمنظمة إرهابية فأننتم تعرضون أنفسكم للاعتقال ولعقوبات صارمة" .

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه سيتم، السبت، إطلاق سراح 32 أسيرا إلى الضفة الغربية، وسيتم إطلاق 150 أسيراً إلى قطاع غزة (بما في ذلك 111 تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر و7 مؤبدات).

وفي وقت لاحق، خرجت حافلة تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر بالضفة الغربية باتجاه مدينة رام الله.

وانتهت صباح اليوم السبت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من عملية التبادل.