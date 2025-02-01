يأتي ذلك في إطار عملية التبادل الرابعة التي تجري في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأُفرج عن كيث سيغل في ميناء مدينة غزة شمالي القطاع، بعد ساعة من إطلاق سراح ياردين بيباس والفرنسي-الإسرائيلي غوفر كالديرون في خان يونس في جنوب القطاع.

كانت حركة حماس قد ذكرت في تصريح صحفي أنه "في إطار صفقة ’طوفان الأحرار‘ أفرجت المقاومة عن عدد 3 أسرى للعدو الصهيوني أحدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال".

وجاء في التصريح الصحفي أنه "رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ويعاني من أمراض متعددة".

وأشار التصريح الصحفي إلى أن "الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون".

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل، في وقت لاحق اليوم، سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.