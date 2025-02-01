وأوضحت القناة أنه سيتم السبت، إطلاق سراح 32 أسيراً إلى الضفة الغربية، وسيتم إطلاق 150 أسيراً إلى قطاع غزة (بما في ذلك 111 تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر و7 مؤبدات).

كما أشارت إلى أنه سيتم الإفراج عن مواطن مصري هناك وترحيله إلى مصر.

وأفاد مراسلنا أن أحد الأسرى المفرج عنهم تعرض لوعكة صحية في سجن النقب، ولذلك لن يفرج عنه اليوم، وبالتالي فإن العدد المتبقى من الأسرى الذين سيفرحج عنهم هو 182.

وفي وقت لاحق، خرجت حافلة تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر بالضفة الغربية باتجاه مدينة رام الله.

وانتهت صباح اليوم السبت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر الدولي من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من عملية التبادل.

وانتهت العملية بإفراج حماس عن الأسير الإسرائيلي الثالث، كيث شمونسل سيغال، الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، وذلك في ساحة ميناء غزة.

وتسلم الجيش الإسرائيلي والشاباك الأسير سيغال من الصليب الأحمر، بحسب إعلان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي "في إطار صفقة ’طوفان الأحرار‘ أفرجت المقاومة عن عدد 3 أسرى للعدو الصهيوني أحدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال".