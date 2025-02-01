وأكد مراسل سكاي نيوز عربية بشار زغير، السبت، أن يومي الاثنين والثلاثاء، يحملان أهمية قصوى، وقد يقرران شكل المرحلة المقبلة من الحرب في غزة.

وقال زغير: "الاثنين تبدأ المفاوضات على ’المراحل اللاحقة‘ من عملية تبادل الأسرى، وهذا يشمل باقي المختطفين لإسرائيليين، والسجناء الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية، وبينهم قادة عسكريون".

كما أشار زغير أن يوم الاثنين سيحمل كذلك مفاوضات "شائكة" حول وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية من أنحاء غزة.

أما الثلاثاء، فهو يوم حساس جدا، لأن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة للبيت الأبيض، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقا لزغير، فهناك قلق فلسطيني كبير من هذه الزيارة، إذ إن "موقف ترامب حتى الآن، غير واضح ومتقلب، فهو من دفع بصفقة وقف إطلاق النار، لكنه نفسه تحدث بعدها عن تهجير الفلسطينيين".

كما من المفترض أن يوقع ترامب على شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن 24 ألف قطعة سلاح.

وأشار زغير إلى أن هذه الخطوات الداعمة من ترامب، قد تدفع إسرائيل لتغيير موقفها من الاتفاق، وقد يؤثر على المرحلة المقبلة.