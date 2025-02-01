وذكر المركز الفلسطيني للإعلام اليوم أن هذا يحدث لأول مرة منذ إغلاق معبر رفح قبل 8 أشهر بعد أن سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة للسماح بإجلاء الجرحى من قطاع غزة وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان قيادي في حركة حماس قال إن وزارة الصحة في غزة جهزت قائمة بأسماء 100 من المرضى والجرحى الذين تمت الموافقة عليهم مع مرافقيهم، بواقع مرافق واحد لكل مريض أو مصاب، لسفرهم اليوم.

وكانت منظمة الصحة العالمية رحبت، أمس الجمعة، بالإجلاء الطبي المخطط له لـ 50 مريضا عبر معبر رفح اليوم، وهو الأول منذ بدء وقف إطلاق النار والأول عبر رفح منذ إغلاقه في مايو 2024.

وقالت المنظمة إن ما يقدر بنحو 12000 إلى 14000 شخص ما زالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي إلى خارج غزة.

وكانت فريق من الموظفين الفلسطينيين المكلفين بإدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح وصلوا في وقت سابق إلى مدينة العريش المصرية لتولي مهمتهم بدءا من اليوم السبت.

وعلم مراسل سكاي نيوز عربية في العريش أن الفريق يتكون من 22 موظفا مدنيا وأمنيا إضافة إلى فريق آخر من المقرر أن يلحق بهم في الأيام المقبلة، وسيكون مقر إقامتهم في مدينة العريش على أن يتوجهوا يوميا إلى المعبر لمباشرة دورهم تحت إشراف بعثة الدعم الحدودي الأوروبية.