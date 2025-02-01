وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، حذر الرئيس الصومالي من أن بعض المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعون لدفعه للاعتراف رسميا بأرض الصومال.

وأكد حسن شيخ محمود أن هذا قد يشكل تهديدا لتغيير حدود القارة الأفريقية، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري.

كانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت في الأشهر الأخيرة بأن إدارة ترامب تدرس إمكانية الاعتراف بـ"أرض الصومال"، مع وجود تحركات داخل الكونغرس تدعم هذا الاعتراف.

تجدر الإشارة إلى أن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي الأراضي الصومالية في 1991 لكنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف المجتمع الدولي الذي يعاملها كجزء من الصومال.