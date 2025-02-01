وانتهت العملية بإفراج حماس عن الأسير الإسرائيلي الثالث، كيث شمونسل سيغال، الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، وذلك في ساحة ميناء غزة.

وتسلم الجيش الإسرائيلي والشاباك الأسير سيغال من الصليب الأحمر، بحسب إعلان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي "في إطار صفقة ’طوفان الأحرار‘ أفرجت المقاومة عن عدد 3 أسرى للعدو الصهيوني أحدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال".

وجاء في التصريح الصحفي أنه "رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ويعاني من أمراض متعددة".

وأشار التصريح الصحفي إلى أن "الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون".

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل، في وقت لاحق اليوم، سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.