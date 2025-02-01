وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام من المقرر أن يتسلم الصليب الأحمر الأسير سيغال وهو من فئة كبار السن.

بدورها، أشارت وكالة شهاب للانباء إلى أن قائد كتيبة الشاطئ أبو عمر الحواجري، الذي سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله، سيظهر في مراسم الإفراج عن الأسير حامل الجنسية الأميركية وسط انتشار عناصر القسام في موقع الميناء غربي غزة.

وكانت كتائب القسام أفرجت عن الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من صباح اليوم السبت.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد وصل عوفر كالديرون وجوردان بيباس إلى نقطة الاستيعاب الأولية في غلاف غزة.

ويقوم عناصر من الجيش الإسرائيلي وطواقم طبية بمرافقة المحتجزين العائدين، وسيخضعون لتقييم طبي أولي.

بالمقابل، سوف تطلق إسرائيل، في وقت لاحق اليوم، سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

والخميس أطلقت حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين و5 تايلانديين، بينما أفرجت إسرائيل عن 110 من الأسرى الفلسطينيين.