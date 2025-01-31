وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي كتب مجاور: "صرحت من أيام لجميع الإعلاميين بقرب فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى، وتم الإعلان عن فتحه الجمعة وسنبدأ في استقبال المصابين".

وأضاف: "إنها ترجمة لنجاح السياسة المصرية وشكرا لكل من يدعمنا".

يأتي ذلك في حين، تواصل قوافل المساعدات المقدمة من مصر والعالم العربي ومنظمات الإغاثة الدولية تدفقها إلى غزة في إطار جهود الإغاثة والدعم للمواطنين في القطاع الذين يعاني من تداعيات الحرب والحصار والظروف المعيشية الصعبة.

ومنذ بدء تدفق المساعدات تزامنا مع بدء سريان الاتفاق، يشهد معبر رفح حركة نشطة، حيث يتم يوميا تجهيز شحنات من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والبطانيات والمعدات الطبية للمستشفيات في غزة.