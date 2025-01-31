وانطلقت طائرة الملكية في الساعة (04:20 ت غ) من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى مطار دمشق.

وقالت الملكية إنها سيرت "أولى رحلاتها إلى دمشق الجمعة، وستسير 4 رحلات إسبوعيا بين عمان ودمشق".

وأضافت أن "عودة الرحلات المباشرة بين العاصمتين بعد توقف دام لسنوات، يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي".

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية سامر المجالي قوله إن "الشركة تخطط لزيادة الرحلات إلى دمشق لتصبح بشكل يومي في أبريل المقبل لتلبية رغبات واحتياجات المسافرين".

ويأتي استئناف رحلات الملكية إلى مطار دمشق بعد يومين من قرار لوزارة الداخلية الأردنية السماح للأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بمجرد استئناف الرحلات الجوية.

واستؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق في 7 يناير، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على كبرى المدن السورية وصولا إلى العاصمة.