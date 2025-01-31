وقال ترامب ردا على سؤال عن نيته سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لمكافحة تنظيم داعش: "سنقوم باتخاذ قرار بشأن ذلك".

وتابع: "نحن لسنا متورطين في سوريا. سوريا هي فوضى خاصة بهم. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، لا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت لسنوات إنه يوجد حوالي 900 جندي أميركي في سوريا، لكن البنتاغون اعترف في ديسمبر الماضي بأن أعداد القوات الأميركية ارتفعت إلى حوالي ألفي جندي.

وهناك توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة وجيران سوريا، تركيا والعراق، بشأن وجود القوات الأميركية المستمر في سوريا والحاجة إلى إبقائها عند مستوى معين، في حين حثت إسرائيل الولايات المتحدة على الحفاظ على وجودها في البلاد.

وقال ترامب قبيل إطاحة المتمردين بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي إن الجيش الأميركي يجب أن يبقى بعيدا عن سوريا.