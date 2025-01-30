من جهتها، أكدت إسرائيل إطلاق سراح 110 سجناء فلسطينيين الخميس في إطار عملية التبادل.

وقال مكتب إعلام الأسرى: "تحرير 110 أسرى يشكل انتصارا جديدا يضاف إلى سجل الصمود والمقاومة".

وفي وقت سابق من الخميس، غادرت حافلتان تقلان أسرى فلسطينيين سجن عوفر، تتقدمهما سيارة تابعة للصليب الأحمر، وذلك في إطار عملية تبادل مع رهائن أُفرج عنهم قبل ساعات في غزة.

وغادر الأسرى الفلسطينيون السجن الإسرائيلي بعد أن قالت تل أبيب إنها تلقت ضمانات من وسطاء دوليين بشأن "الإفراج الآمن" عن الرهائن خلال عمليات التبادل المستقبلية، وذلك في أعقاب فوضى سادت عملية الإفراج عن سبعة أسرى في غزة.

وانطلقت الحافلتان عقب تسلّم إسرائيل ثمانية من الرهائن المحتجزين في غزة، هم ثلاثة إسرائيليين وخمسة عمّال تايلانديين.

وتشمل هذه المرحلة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من بينهم 32 معتقلا محكوما بالسجن المؤبد، سيتم إبعاد 18 منهم، و48 معتقلا صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات متفاوتة و30 معتقلا قاصرا.