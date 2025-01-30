وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين، الذين كانوا يرمون الحجارة، وذلك خلال استقبالهم حافلتين تقلان أسرى فلسطينيين.

وجاءت المواجهات بعد وصول الحافلتين إلى بلدة بيتونيا.

وكانت حافلتان تقلان أسرى فلسطينيين غادرتا سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة الخميس، تتقدمهما سيارة تابعة للصليب الأحمر، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس، وذلك في إطار عملية تبادل مع رهائن أُفرج عنهم قبل ساعات في غزة.

وغادر المعتقلون الفلسطينيون السجن الإسرائيلي بعد أن قالت تل أبيب إنها تلقّت ضمانات من وسطاء دوليين بشأن "الإفراج الآمن" عن الرهائن خلال عمليات التبادل المستقبلية، وذلك في أعقاب فوضى سادت عملية الإفراج عن سبعة أسرى في غزة.

