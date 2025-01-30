وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتأجيل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم - حتى يتم ضمان الخروج الآمن للمختطفين في المستقبل. وتطالب إسرائيل الوسطاء بتحقيق ذلك".

وذكرت تقارير محلية أن الحافلات، التي كان من المقرر أن تقلّ الأسرى، عادت أدراجها.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "وقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر".