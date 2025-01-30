وكان في مقدمة مستقبلي الأمير لدى وصوله مطار دمشق الدولي، أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، ومحمد البشير رئيس الحكومة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين، ومرهف أبو قصرة وزير الدفاع وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية في دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وفدا رسميا يرافق أمير قطر في هذه الزيارة.

وهذه أول زيارة يجريها قائد دولة إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية.