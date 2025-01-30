وأشارت الوزيرة الإماراتية في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن القمة تُسهم في تعزيز التواصل بين الحكومات العربية والدولية، مشيرة إلى دورها الهام في تسليط الضوء على تطورات القطاعات الحكومية المختلفة.

وقالت الرومي: "القمة العالمية للحكومات هي منصة تتيح للوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم الاستفادة من تجارب بعضها البعض ومواكبة التحديات المستقبلية".

ونوهت إلى الحضور المستمر لعدد من وزراء الحكومات العربية، حيث يجتمعون سنويًا على هامش القمة لمناقشة قضايا متعددة مثل الشؤون المالية والشباب، بالإضافة إلى المنتدى العربي للإدارة الحكومية.

وأضافت الرومي أن القمة في دورتها الحالية تستضيف النسخة الرابعة من منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي يُعقد تحت عنوان "الإنتاجية في العصر الرقمي"، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي عربي.

وقالت: "نهدف هذا العام إلى تعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ يمكن للقطاع الحكومي الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجالات الإنتاجية والكفاءة".

وتابعت: "القمة تركز أيضا على دعم وتطوير المواهب الحكومية الشابة، حيث سيتم تخريج دفعة جديدة من القيادات الحكومية العربية الشابة التي تلقت تدريبًا مكثفًا لمدة شهر على المواضيع المتعلقة بمستقبل الحكومات".

وأشارت الرومي إلى أن القمة العالمية للحكومات تُعتبر حاضنة للتبادل المعرفي بين الحكومات، حيث يتم تبادل الخبرات مع العديد من الدول العربية في مختلف القطاعات.

وذكرت أن القمة تسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يُعد عاملا أساسيا في نجاح أي حكومة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتطور السريع.

وختمت حديثها بالإشارة إلى أن القمة تجمع بين الحكومات، المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، مما يجعلها حدثا فريدا من نوعه في تعزيز التعاون والتطور على مستوى العالم.