وحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الوزير البلجيكي أعرب عن هذا الموقف، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء بالرباط، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وتابع برنارد كوينتين أن المباحثات مع بوريطة "مكنتني من إدراك تفاصيل مخطط الحكم الذاتي ومدى الطابع الوجودي لهذه القضية بالنسبة للمغرب"، مضيفا "نحن ندرك أن هذه القضية مهمة بالنسبة للمغرب".

وأشار إلى أن "عددا من الشركاء الأوروبيين والدوليين المهمين طوروا موقفهم بهذا الشأن"، مؤكدا أن "المغرب وبلجيكا سيواصلان حوارهما البناء بخصوص هذا الموضوع".

ومضى قائلا إن بلجيكا "تدعم بشكل كامل المسار الأممي من أجل تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف ، و"تذكر بالاختصاص الحصري للأمم المتحدة في التسوية السياسية".

وأكد من جهة أخرى، دعم بلجيكا للقرار 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أشار إلى "دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن تسوية سياسية واقعية وبراغماتية ومستدامة وقائمة على التوافق".

ويأتي هذا الموقف البلجيكي في إطار الدينامية الدولية التي تبلورت تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والداعمة لمخطط الحكم الذاتي.