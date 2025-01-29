وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بـموت الأسيرين محمد شريف العسلي وإبراهيم عدنان عاشور من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد أعداد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 أسير، ولا تشمل هذه الأرقام جميع معتقلي غزة، خاصة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي، وفقا لتقارير صادرة عن الهيئتين في الشهر الجاري.

من هؤلاء الأسرى، هناك 84 أسيرة في سجن الدامون، منهن 4 أسيرات من غزة، بالإضافة إلى 340 طفلا معتقلا حتى 14 من الشهر الجاري ، دون احتساب الأطفال من قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاعتقال تصاعدت منذ 7 أكتوبر 2023، حيث زاد عدد المعتقلين بحوالي 3550 أسيرا، وارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3291 معتقلا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفرج الجيش الإسرائيلي عن عدد من الأسرى الذين أعلنوا تعرضهم للتعذيب الشديد داخل السجون فيما لقى بعضهم حتفهم بسبب التعذيب الشديد.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب أهالي المعتقلين الفلسطينيين لمفاوضات وقف إطلاق النار، معربين عن أملهم في أن تشمل الإفراج عن أبنائهم.

يذكر أن قضية الأسرى الفلسطينيين تظل محور اهتمام المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة في ظل التقارير، التي تشير إلى تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.