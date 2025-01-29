وأصيب أيضا 24 شخصا في النبطية، إحدى المدن الرئيسية في جنوب لبنان، في غارات جوية الإسرائيلية مساء الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف مركبات تابعة لحزب الله كانت تنقل أسلحة على مشارف النبطية.

وقال القيادي الكبير في حزب الله محمد رعد بعد الغارات على النبطية إن "حق شعبنا في لبنان بالتصدي للاحتلال والاعتداءات الصهيونية هو حق مشروع ومقدس، يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو، وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، إصابة 36 شخصا جراء الاعتداءات الإسرائيلية الثلاثاء.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إن "الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم الثلاثاء هي 6 جرحى خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلدتهم يارون و20 جريحا جراء الغارة على النبطية الفوقا و10 جرحى بسبب الغارة على زوطر".

وتوصل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر مما أنهى صراعا أودى بحياة الآلاف منذ اشتعال شرارته بسبب حرب غزة في عام 2023.

وقالت الولايات المتحدة الأحد إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية في غضون 60 يوما، سيظل ساريا حتى 18 فبراير، وذلك في تمديد للموعد السابق المتفق عليه وهو 26 يناير.