جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل استقبال الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية، والمبعدين إلى خارج فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس المجلس القيادي لحركة حماس إن طوفان الأقصى "كسر أسطورة الاحتلال وأعاد فلسطين إلى الواجهة العالمية".

وفي كلمة الأربعاء، قال درويش إن رسالة الطوفان هي تأكيد أن الشعب الفلسطيني المناضل سيحقق النصر.

وأشار إلى أن إسرائيل حاولت إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، لكن النتيجة كانت "15 شهرا من الصمود والتحدي والعطاء اللامتناهي من أبناء شعبنا في غزة والضفة وكل مكان".

وأشار درويش إلى أن الحرب الأخيرة حملت رسائل كبرى، وهي "أن المقاومة الصلبة القائمة على العقيدة والإيمان قادرة على مواجهة العدو النازي".

ولفت إلى أن المعركة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية، حيث أصبحت فلسطين القضية الأولى في العالم.

ووجه درويش دعوة قيادة حركة حماس للفصائل الفلسطينية للالتفاف حول هدف واحد، وهو التحرير من الاحتلال.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية أو لجنة إغاثة لغزة، داعيا إلى توحيد الجهود والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.